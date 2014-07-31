Wiercenie, zamiatanie, odkurzanie
Bezpyłowe wiercenie
Podczas wiercenia powstaje mnóstwo pyłu, który osiada na podłodze i meblach, a w przypadku jasnych ścian często je zabarwia, co jest trudne do wyczyszczenia. Sprzątanie po wierceniu zajmuje niejednokrotnie znacznie więcej czasu niż samo wiercenie lub wymaga asystującej osoby z odkurzaczem. By ułatwić życie domowym majsterkowiczom Kärcher wyprodukował pochłaniacz pyłu DDC 50 – niewielkie urządzenie odsysające pył w miejscu jego powstawania. Można je stosować z każdym typem wiertarek z wiertłami o rozmiarze do 10 mm.
Jak działa DDC 50?
- Zaznacz: po zaznaczeniu miejsca, w którym chcesz wiercić załóż DDC 50 na wiertarkę
- Naciśnij: dociśnij DDC 50 do ściany – urządzenie wytworzy próżnię, przyssie się do ściany i pozostanie w tym miejscu podczas wiercenia
- Wierć: zacznij wiercić – DDC 50 trzyma się ściany i zasysa pył, podczas gdy Ty wiercisz.
- Usuń: po zakończeniu wiercenia niciśnij przycisk na pochłaniaczu i zdejmij DDC 50 ze ściany.
- Opróżnij: otwórz DDC 50 i opróżnij zbiornik z zebranego pyłu.
Szybkie porządki na co dzień
Szczotka elektryczna K 55 Plus zasilana za pomocą akumulatora to poręczne urządzenie, które umożliwia szybkie porządki na co dzień. Gdy coś się rozsypie, lub gdy nie masz czasu na odkurzanie wystarczy sięgnąć po szczotkę, która dokładnie pozbiera śmieci. Dzięki niskiej głowicy i długiemu, teleskopowemu uchwytowi szczotka umożliwia wygodne zamiatanie pod krzesłami, stołami, szafkami i kaloryferami.
- Szczotkę walcową można wymienić w ciągu kilku sekund bez żadnych narzędzi.
- Baterię można wyjąć i naładować poza urządzeniem.
- Dzięki dobrze zaprojektowanej głowicy szczotka skutecznie zbiera śmieci w odległości zaledwie 1 mm od ścian.
- Duży pojemnik na śmieci może zostać łatwo wyjęty i opróżniony.
Odkurzacze uniwersalne
Odkurzacze uniwersalne Kärcher – dla każdego
Uniwersalne odkurzacze Kärcher doskonale sprawdzają się w utrzymaniu czystości w domu i jego otoczeniu: podwórku, piwnicy, garażu czy w warsztacie majsterkowicza. Odkurzacze uniwersalne zbierają suchy i wilgotny brud oraz wodę. Niezawodne na co dzień, w sytuacjach awaryjnych (np. gdy wyleje pralka) i podczas remontu.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem: wystarczy wysunąć kasetę z filtrem, wyjąć ją - i gotowe!
Doskonałe efekty czyszczenia i wysoki komfort użytkowania. Dzięki nim wydajność odkurzaczy znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich modeli.
W modelach WD 5 i WD 6 po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
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Pochłaniacz pyłu
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