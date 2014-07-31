Wiercenie, zamiatanie, odkurzanie

Bezpyłowe wiercenie

Podczas wiercenia powstaje mnóstwo pyłu, który osiada na podłodze i meblach, a w przypadku jasnych ścian często je zabarwia, co jest trudne do wyczyszczenia. Sprzątanie po wierceniu zajmuje niejednokrotnie znacznie więcej czasu niż samo wiercenie lub wymaga asystującej osoby z odkurzaczem. By ułatwić życie domowym majsterkowiczom Kärcher wyprodukował pochłaniacz pyłu DDC 50 – niewielkie urządzenie odsysające pył w miejscu jego powstawania. Można je stosować z każdym typem wiertarek z wiertłami o rozmiarze do 10 mm.

Jak działa DDC 50?