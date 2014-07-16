Zaopatrywanie domu w wodę użytkową

Pompy do zaopatrywania domu w wodę użytkową

Produkty ogrodowe Kärcher to zaawansowane technologicznie, innowacyjne narzędzia zaprojektowane z myślą o skutecznym nawadnianiu przy zachowaniu troski o środowisko naturalne. Dostarczają wodę dokładnie tam, gdzie jest w danym momencie niezbedna, co skutecznie pomaga unikać marnowania wody i zapobiega generowaniu niepotrzebnych kosztów. Dzięki innowacyjnej funkcji czuwania 0-Wat w linii pomp eco!ogic w trybie gotowosci (stand by) zużycie prądu jest zerowe.

Używaj wody nie szkodząc środowisku.

Pompy BP Home & Garden pozwalają wykorzystywać wodę z alternatywnych źródeł np. deszczówkę do zasilania domu (pralki, WC) oraz nawadniania ogrodu. Jest to nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale także wysoce przyjazne dla środowiska