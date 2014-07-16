Zaopatrywanie domu w wodę użytkową
Pompy do zaopatrywania domu w wodę użytkową
Produkty ogrodowe Kärcher to zaawansowane technologicznie, innowacyjne narzędzia zaprojektowane z myślą o skutecznym nawadnianiu przy zachowaniu troski o środowisko naturalne. Dostarczają wodę dokładnie tam, gdzie jest w danym momencie niezbedna, co skutecznie pomaga unikać marnowania wody i zapobiega generowaniu niepotrzebnych kosztów. Dzięki innowacyjnej funkcji czuwania 0-Wat w linii pomp eco!ogic w trybie gotowosci (stand by) zużycie prądu jest zerowe.
Używaj wody nie szkodząc środowisku.
Pompy BP Home & Garden pozwalają wykorzystywać wodę z alternatywnych źródeł np. deszczówkę do zasilania domu (pralki, WC) oraz nawadniania ogrodu. Jest to nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale także wysoce przyjazne dla środowiska
Polecane urządzenia i akcesoria
Pompa eco!ogic
Innowacyjna funkcja czuwania 0-Wat, dzięki której w trybie gotowości (stand by) zużycie prądu jest zerowe.
Filtr wstępny
Zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami w zasysanej wodzie.
Wąż do zasysania wody
Wąz spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym.
Pompy Home & Garden
Doskonałe do wykorzystywania alternatywnych źródel wody.