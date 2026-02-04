RM 531 Środek do pielęgnacji parkietów lakierowanych/laminatów, 1l

Optymalna pielęgnacja i ochrona lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminowanych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.