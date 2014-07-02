RM 530 Środek do pielęgnacji parkietów woskowych, 1l
Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|6
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 100 x 215
Właściwości
- Optymalna ochrona i zabezpieczenie
- Odświeża
- Nadaje półmatowy połysk
- Wypolerować
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
- Woskowane posadzki drewniane
- Olejowane posadzki drewniane