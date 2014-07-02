RM 530 Środek do pielęgnacji parkietów woskowych, 1l

Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.