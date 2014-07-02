RM 530 Środek do pielęgnacji parkietów woskowych, 1l

Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Optymalna ochrona i zabezpieczenie
  • Odświeża
  • Nadaje półmatowy połysk
  • Wypolerować
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
  • Woskowane posadzki drewniane
  • Olejowane posadzki drewniane