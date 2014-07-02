RM 533 Środek do czyszczenia kamienia/linoleum/PCV, 1l

Do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych. Optymalny efekt nabłyszczający nadają produkty do pielęgnacji firmy Karcher. Uwaga: nie stosować do powierzchni drewnianych nielakierowanych!