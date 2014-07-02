RM 533 Środek do czyszczenia kamienia/linoleum/PCV, 1l

Do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych. Optymalny efekt nabłyszczający nadają produkty do pielęgnacji firmy Karcher. Uwaga: nie stosować do powierzchni drewnianych nielakierowanych!

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 90 x 215

Właściwości

  • Dokładne czyszczenie
  • Usuwa stare powłoki
  • Usuwa uporczywe zaniecyszczenia
  • Do czyszczenia podstawowego przed nowymi powłokami
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.
Zastosowania
  • Czyszczenie kamienia
  • Posazki z linoleum
  • Posadzki z PCV