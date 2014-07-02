RM 533 Środek do czyszczenia kamienia/linoleum/PCV, 1l
Do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych. Optymalny efekt nabłyszczający nadają produkty do pielęgnacji firmy Karcher. Uwaga: nie stosować do powierzchni drewnianych nielakierowanych!
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 90 x 215
Właściwości
- Dokładne czyszczenie
- Usuwa stare powłoki
- Usuwa uporczywe zaniecyszczenia
- Do czyszczenia podstawowego przed nowymi powłokami
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H290 Może powodować korozję metali.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.
Zastosowania
- Czyszczenie kamienia
- Posazki z linoleum
- Posadzki z PCV