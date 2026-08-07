Środek do czyszczenia posadzek kamiennych RM 537, limitowana edycja biała lilia, 750ml

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 750
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 250

Właściwości

  • Przyjemny, świeży zapach.
  • Czyszczenie bez zacieków
  • Czyści i pielęgnuje
Środek do czyszczenia posadzek kamiennych RM 537, limitowana edycja biała lilia, 750ml
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Flizy
  • Czyszczenie kamienia
  • Posadzki z PCV
  • Posazki z linoleum
  • Winyl