Środek do czyszczenia posadzek kamiennych RM 537, limitowana edycja biała lilia, 750ml
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|750
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 70 x 250
Właściwości
- Przyjemny, świeży zapach.
- Czyszczenie bez zacieków
- Czyści i pielęgnuje
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- P102 Chronić przed dziećmi.
Zastosowania
- Flizy
- Czyszczenie kamienia
- Posadzki z PCV
- Posazki z linoleum
- Winyl