Naturalny środek do czyszczenia powierzchni szklanych RM 500N to idealne rozwiązanie do czyszczenia bez smug wszystkich wodoodpornych, gładkich powierzchni. Dzięki naturalnej formule ten środek do czyszczenia powierzchni szklanych zapewnia nieskazitelny połysk. Bez trudu usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, takie jak tłuste warstwy, pozostałości owadów, tłuszcz skórny i emisje. Niezależnie od tego, czy chodzi o okna, lustra, szklane stoły czy kabiny prysznicowe – ten środek czyszczący zapewnia imponujące efekty na wszystkich gładkich, wodoodpornych powierzchniach. Formuła nie zawiera silikonów, fosforanów ani barwników. Ciesz się lśniącą czystością i czystym sumieniem. RM 500N nadaje się do wszystkich myjek do okien Kärcher i robotów do mycia okien Kärcher, a także może być używany ręcznie. Formuła, opracowana specjalnie do użytku z urządzeniami Kärcher, ma szczególnie dobre właściwości zwilżające, rozpuszcza i utrzymuje zanieczyszczenia w zawiesinie do momentu odessania.