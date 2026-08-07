Naturalny środek do czyszczenia szkła RM 500N, 500ml
Doskonały do czyszczenia bez smug. Naturalny płyn do mycia szyb RM 500N o naturalnej formule czyści wszystkie wodoodporne, gładkie powierzchnie i usuwa uporczywe zanieczyszczenia.
Naturalny środek do czyszczenia powierzchni szklanych RM 500N to idealne rozwiązanie do czyszczenia bez smug wszystkich wodoodpornych, gładkich powierzchni. Dzięki naturalnej formule ten środek do czyszczenia powierzchni szklanych zapewnia nieskazitelny połysk. Bez trudu usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, takie jak tłuste warstwy, pozostałości owadów, tłuszcz skórny i emisje. Niezależnie od tego, czy chodzi o okna, lustra, szklane stoły czy kabiny prysznicowe – ten środek czyszczący zapewnia imponujące efekty na wszystkich gładkich, wodoodpornych powierzchniach. Formuła nie zawiera silikonów, fosforanów ani barwników. Ciesz się lśniącą czystością i czystym sumieniem. RM 500N nadaje się do wszystkich myjek do okien Kärcher i robotów do mycia okien Kärcher, a także może być używany ręcznie. Formuła, opracowana specjalnie do użytku z urządzeniami Kärcher, ma szczególnie dobre właściwości zwilżające, rozpuszcza i utrzymuje zanieczyszczenia w zawiesinie do momentu odessania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Anniversary Edition
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 6 Bath Edition
- WV 6 Plus
- WV 6 Plus D500
- WV 6 Plus P
- WV 6 Plus Promo
- WV 6 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 7 Signature Line
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Lustra
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabiny przysznicowe