Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 4 x 20 ml, 20ml
W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie gładkich powierzchni, takich jak szyby, lustra, kabiny prysznicowe. Po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne zabrudzenie nie następuje szybko. Stosować przy użyciu Wet Vac WV50 lub WV75.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|4 x 20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|20
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 115 x 25
Właściwości
- Czyszczenie bez zacieków
- Przyjemny, świeży zapach.
- Dobre właściwości zwilżające
- Może być stosowany także maualnie
- Usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne oraz tłuszcz
- Rozpuszcza osady z kamienia na kabinach prysznicowych, lustrach i powierzchniach szklanych
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 6 Bath Edition
- WV 6 Plus
- WV 6 Plus D500
- WV 6 Plus P
- WV 6 Plus Promo
- WV 6 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Lustra
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabiny przysznicowe