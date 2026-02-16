Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542, 1l

Wysoce skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542, 1l
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542, 1l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Kamienne powierzchnie
  • Powierzchnie drewniane
  • Powierzchnie tekstylne
  • Tworzywo sztuczne
  • Metal
Akcesoria