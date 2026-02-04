Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652, 500ml

Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 80 x 80 x 280
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Kokpit
  • Elementy z tworzywa sztucznego