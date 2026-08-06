Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 + preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, 500ml

Silne partnerstwo: środek do czyszczenia felg Premium RM 667 skutecznie usuwa typowe dla felg zabrudzenia. Natomiast preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618 skutecznie usuwa owady z lakieru i szyb.