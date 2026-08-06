Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 + preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, 500ml
Silne partnerstwo: środek do czyszczenia felg Premium RM 667 skutecznie usuwa typowe dla felg zabrudzenia. Natomiast preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618 skutecznie usuwa owady z lakieru i szyb.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|2 x 500
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
Zastosowania
- Mycie samochodów