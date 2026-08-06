Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 + preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, 500ml

Silne partnerstwo: środek do czyszczenia felg Premium RM 667 skutecznie usuwa typowe dla felg zabrudzenia. Natomiast preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618 skutecznie usuwa owady z lakieru i szyb.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 2 x 500
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 + preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, 500ml
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 + preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, 500ml
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
Zastosowania
  • Mycie samochodów
Środki czyszczące