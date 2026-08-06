Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651, 500ml

Wymarzony zespół do czyszczenia samochodu: RM 650 do czyszczenia szyb niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Natomiast środek do czyszczenia wnętrz RM 651 zadba o deskę rozdzielczą, gumowe uszczelki, tapicerkę i skórę.