Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651, 500ml
Wymarzony zespół do czyszczenia samochodu: RM 650 do czyszczenia szyb niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Natomiast środek do czyszczenia wnętrz RM 651 zadba o deskę rozdzielczą, gumowe uszczelki, tapicerkę i skórę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|2 x 500
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- P102 Chronić przed dziećmi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów