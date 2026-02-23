Szampon samochodowy w koncentracie 500ml, 500ml

Szampon samochodowy w koncentracie. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, emisyjne oraz pozimowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych.

Szampon samochodowy w koncentracie delikatny dla czyszczonej powierzchni. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, zanieczyszczenia emisyjne oraz zimowe i drogowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych i chromu. Po rozcieńczeniu otrzymujemy 5 litrów roztworu czyszczącego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 240
Zastosowania
  • Tworzywo sztuczne
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Powierzchnie lakierowane
  • Chrom
