Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat, 5l

Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248

Właściwości

  • Bardzo skuteczny koncentrat umożliwiający przygotowanie zimowego płynu do spryskiwaczy. 5 litrów koncentratu umożliwia otrzymanie 15 litrów płynu do spryskiwaczy.
  • Skutecznie zapobiega zamarzaniu spryskiwacza przedniej szyby
  • Nie pozostawia zacieków
  • Usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia uliczne i oasdy z soli.
  • Redukuje efekt oślepiania rozproszonym światłem
  • Nie przyczynia się do powstawania pęknięć naprężeniowych w poliwęglanie i nadaje się również do czyszczenia np.: reflektorów
  • Dzięki antywapiennej formule, może zostać zmieszany z wodą o wszystkich stopniach twardości. Brak kamienia w spryskiwaczu przedniej szyby i niedrożności dysz spryskujących.
  • Nadaje się do płaskich dysz
  • Można mieszać z letnim płynem do spryskiwaczy Kärcher. W okresie przejściowym, jesienią i wiosną, zbiornik nie wymaga opróżniania.
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat, 5l
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat, 5l
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Szyby przednie
Akcesoria