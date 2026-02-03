Uniwersalny środek czyszczący RM 555, 5l

Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248

Właściwości

  • Uniwersalny środek czyszczący delikatnie usuwa brud
  • Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
  • Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
  • Łatwo usuwa zanieczyszczenia ze wszystkich wodoodpornych powierzchni
  • Łagodny dla lakieru
  • neutralne pH
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Mycie samochodów
