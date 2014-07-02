Pistolet spryskujący

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.

3-stopniowa regulacja strumienia wody. Możliwość ustawienia strumienia wody od silnego punktowego do delikatnej mgiełki. Haczyk do zawieszenia pistoletu np. na ścianie.

Cechy i zalety
  • Trzypoziomowa regulacja przepływu wody
Regulowany kształt strumienia od silnego – punktowego, po delikatną mgiełkę
  • Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
  • Łatwość przechowywania
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 33 x 170

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Pistolet spryskujący
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.