Pistolet spryskujący
Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.
3-stopniowa regulacja strumienia wody. Możliwość ustawienia strumienia wody od silnego punktowego do delikatnej mgiełki. Haczyk do zawieszenia pistoletu np. na ścianie.
Cechy i zalety
- Trzypoziomowa regulacja przepływu wody
Regulowany kształt strumienia od silnego – punktowego, po delikatną mgiełkę
- Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
- Łatwość przechowywania
System click
- Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 33 x 170
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.