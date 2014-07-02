Pistolet spryskujący Plus - zestaw
Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.
W zestawie adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2, uniwersalna złączka Plus, uniwersalna złączka Plus z Aquastop. System Click-on.
Cechy i zalety
Dźwignia blokująca/blokada
- Komfortowe nawadnianie
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
- Wygodny uchwyt do łatwej obsługi
System click
- Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
- Duża wytrzymałość.
Funkcja spustu
- Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Uniwersalne złącze węża Plus 2.645-193.0
- Do wszystkich węży ogrodowych.
Uniwersalne złącze węża Plus z funkcją Aqua Stop 2.645-194.0
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 19 x 160
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.