Pistolet spryskujący Plus - zestaw

Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.

W zestawie adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2, uniwersalna złączka Plus, uniwersalna złączka Plus z Aquastop. System Click-on.

Cechy i zalety
Dźwignia blokująca/blokada
  • Komfortowe nawadnianie
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
  • Wygodny uchwyt do łatwej obsługi
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
  • Duża wytrzymałość.
Funkcja spustu
  • Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Uniwersalne złącze węża Plus 2.645-193.0
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
Uniwersalne złącze węża Plus z funkcją Aqua Stop 2.645-194.0
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 19 x 160

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Pistolet spryskujący Plus - zestaw
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.