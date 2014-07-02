Pistolet spryskujący Premium - zestaw
Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.
W zestawie uniwersalna złączka Premium z funkcją Aquastop. System Click-on.
Cechy i zalety
Aqua Stop
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Obsługa przy użyciu jednej ręki
- Wygodna regulacja przepływu wody.
Anodowane aluminium
- Solidne podłączenie węża.
Komponenty pistoletu wykonane z metalu
- Wysoka trwałość i niezawodność.
Uniwersalne złącze węża Premium z funkcją Aqua Stop 2.645-196.0
- Do wszystkich węży ogrodowych.
Funkcja spustu z automatyczną blokadą
- Bezproblemowa obsługa.
Miękki plastikowy uchwyt
- Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 31 x 170
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.