Pistolet spryskujący Premium - zestaw

Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.

W zestawie uniwersalna złączka Premium z funkcją Aquastop. System Click-on.

Cechy i zalety
Aqua Stop
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Obsługa przy użyciu jednej ręki
  • Wygodna regulacja przepływu wody.
Anodowane aluminium
  • Solidne podłączenie węża.
Komponenty pistoletu wykonane z metalu
  • Wysoka trwałość i niezawodność.
Uniwersalne złącze węża Premium z funkcją Aqua Stop 2.645-196.0
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
Funkcja spustu z automatyczną blokadą
  • Bezproblemowa obsługa.
Miękki plastikowy uchwyt
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 135 x 31 x 170

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.