Spryskiwacz Plus
Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny. Ergonomiczny uchwyt.
Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny. Ergonomiczny uchwyt.
Cechy i zalety
Ergonomiczna konstrukcja
- Wygodna obsługa
Możliwość regulowania strumienia wody
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|133 x 36 x 36
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)