Spryskiwacz Plus

Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny. Ergonomiczny uchwyt.

Cechy i zalety
Ergonomiczna konstrukcja
  • Wygodna obsługa
Możliwość regulowania strumienia wody
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 133 x 36 x 36

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Spryskiwacz Plus
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)