Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.

Wytrzymały metalowy korpus. Możliwość wyboru strumienia spryskującego (4 tryby pracy - skoncentrowany silny, delikatny, płaski, zraszający - mgiełka). Odporne na korozję sitko. Funkcja blokowania - praca jednolitym, wybranym strumieniem wody. Płynna regulacja strumienia wody. System Click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.

Cechy i zalety
Blokada
  • Regulacja wydatku wody
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
  • Duża wytrzymałość.
Pokryty przeciwślizgowym materiałem
  • Odporny na uderzenia
Funkcja spustu
  • Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Urządzenie do wyboru kształtu strumienia
  • Skoncentrowany i silny, łagodny, wachlarzowy, rozproszony
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 195 x 85
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.