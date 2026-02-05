Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus
Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.
Wytrzymały metalowy korpus. Możliwość wyboru strumienia spryskującego (4 tryby pracy - skoncentrowany silny, delikatny, płaski, zraszający - mgiełka). Odporne na korozję sitko. Funkcja blokowania - praca jednolitym, wybranym strumieniem wody. Płynna regulacja strumienia wody. System Click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.
Cechy i zalety
Blokada
- Regulacja wydatku wody
System click
- Pasuje również do innych marek.
Metalowy korpus
- Duża wytrzymałość.
Pokryty przeciwślizgowym materiałem
- Odporny na uderzenia
Funkcja spustu
- Bezstopniowa regulacja trumienia wody.
Urządzenie do wyboru kształtu strumienia
- Skoncentrowany i silny, łagodny, wachlarzowy, rozproszony
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 195 x 85
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.