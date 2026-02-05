Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.