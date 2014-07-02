Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium

Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.

Łatwe ustawianie strumienia - jedną ręką (możliwość ustawienia czterech różnych kształtów strumieniam od silnego punktowego do delikatnej mgiełki). Wysoka jakość wykończeniowa. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt. Płynna regulacja strumienia wody - obsługa jedną ręką. Funkcja stałej pozycji strumienia. System Click-on.

Cechy i zalety
4 kształty strumienia
  • Strumień silny, strumień prysznicowy, strumień wachlarzowy, strumień rozproszony
Automatyczna blokada
  • Odblokowanie za pomocą jednego palca
Obsługa przy użyciu jednej ręki
  • Wygodna regulacja przepływu wody.
Ergonomiczny uchwyt
  • Umożliwia obsługę przy użyciu jednej ręki
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Miękki uchwyt
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 180 x 63 x 210

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
  • Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Kształt strumienia: zraszacz
Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.