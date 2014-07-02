Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium
Duża moc spryskiwania. Ogrodowe spryskiwacze i pistolety Kärcher o eleganckim wzornictwie, zapewniające komfort obsługi i wysoką skuteczność działania, gwarantują zadowolenie z wykonanej pracy każdemu ogrodnikowi. Pasują do wszystkich popularnych systemów Click-on.
Łatwe ustawianie strumienia - jedną ręką (możliwość ustawienia czterech różnych kształtów strumieniam od silnego punktowego do delikatnej mgiełki). Wysoka jakość wykończeniowa. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt. Płynna regulacja strumienia wody - obsługa jedną ręką. Funkcja stałej pozycji strumienia. System Click-on.
Cechy i zalety
4 kształty strumienia
- Strumień silny, strumień prysznicowy, strumień wachlarzowy, strumień rozproszony
Automatyczna blokada
- Odblokowanie za pomocą jednego palca
Obsługa przy użyciu jednej ręki
- Wygodna regulacja przepływu wody.
Ergonomiczny uchwyt
- Umożliwia obsługę przy użyciu jednej ręki
System click
- Pasuje również do innych marek.
Miękki uchwyt
- Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|180 x 63 x 210
Wyposażenie
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.