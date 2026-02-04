Szpilę gruntową można umieścić w dowolnym miejscu. Wkręca się ją po prostu w ziemię i zapewnia wyjątkowo stabilne mocowanie dzięki solidnemu metalowemu kolcowi. Dzięki zintegrowanej poziomicy szpilę gruntową można zamontować nawet na nierównym terenie. Dzięki innowacyjnej technologii FlexChange skrzynkę na wąż można łatwo i bez użycia narzędzi umieścić na szpili. Dzięki promieniowi obrotu wynoszącemu 360° możliwe jest dotarcie z wężem do każdego zakątka ogrodu, co gwarantuje maksymalną swobodę ruchów podczas podlewania.