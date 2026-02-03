Uchwyt na wąż Plus
Uchwyt przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego. Posiada haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy oraz półkę na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery. itp.
Cechy i zalety
Możliwość przechowywania dysz i pistoletów spryskujących
Praktyczny, oszczędzający miejsce sposób na przechowywanie węży
- Wszystko w jednym miejscu.
- Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Solidne materiały
- Wytrzymały
Pojemnik na złącza, spryskiwacze i rękawice ogrodowe
Możliwość montażu na ścianie
- Łatwy montaż naścienny
Specyfikacja
Dane techniczne
|Przepustowość węża (m)
|maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|145 x 300 x 305
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Ścinanie małych drzew
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.