Uchwyt ścienny na wąż

Uchwyt przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego.

Uchwyt o mocnej konstrukcji przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego. Posiada haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy.

Cechy i zalety
Łatwy montaż na ścianach zewnętrznych.
  • Łatwość przechowywania
Praktyczne i wygodne przechowywanie pistoletów i spryskiwaczy
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 160 x 250 x 180
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.