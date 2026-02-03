Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 1/2"

Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

Regulowana wysokość uchwytu. Składany do łatwego przechowywania. W skład wózka wchodzą: 20 m węża 1/2" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2. Wózek jest w pełni zmontowany.

Cechy i zalety
1x standardowe złącze węża z funkcją Aqua Stop
Wąż PrimoFlex® 20 m 1/2"
3x standardowe złącza węży
W pełni zmontowany
Korba
  • Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2
Duże koła
  • Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Pojemność: Wąż 40 m 1/2" lub wąż 30 m 5/8" lub wąż 25 m 3/4".
  • Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Funkcja składania
  • Niewielkie wymiary.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 20
Przepustowość węża (m) maks. 20 (1/2")
Ciśnienie rozrywające (bar) 24
Kolor czarny
Waga (kg) 2,3
Waga z opakowaniem (kg) 4,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 450 x 700

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 1/2"

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Ścinanie małych drzew
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.