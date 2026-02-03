Wózek na wąż HT 4.520 w zestawie 5/8"
Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
W skład wózka wchodzą: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2. Wózek jest w pełni zmontowany.
Cechy i zalety
1x standardowe złącze węża z funkcją Aqua Stop
Wąż PrimoFlex® 20 m 5/8"
3x standardowe złącza węży
Kątowe złącze węża
W pełni zmontowany
Możliwość podłączenia lancy spryskującej lub dyszy
- Większa mobilność
Korba
- Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2
Duże koła
- Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość węża (m)
|20
|Przepustowość węża (m)
|maks. 20 (5/8")
|Ciśnienie rozrywające (bar)
|24
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|5,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 485 x 857
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Ścinanie małych drzew
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.