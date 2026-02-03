Wózek na wąż HT 4.520 w zestawie 5/8"

Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

W skład wózka wchodzą: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2. Wózek jest w pełni zmontowany.

Cechy i zalety
1x standardowe złącze węża z funkcją Aqua Stop
Wąż PrimoFlex® 20 m 5/8"
3x standardowe złącza węży
Kątowe złącze węża
W pełni zmontowany
Możliwość podłączenia lancy spryskującej lub dyszy
  • Większa mobilność
Korba
  • Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2
Duże koła
  • Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 20
Przepustowość węża (m) maks. 20 (5/8")
Ciśnienie rozrywające (bar) 24
Kolor czarny
Waga (kg) 5,8
Waga z opakowaniem (kg) 5,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 440 x 485 x 857

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Ścinanie małych drzew
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
