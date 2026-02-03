Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie 1/2"
Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu. Prowadnica węża. Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża. W skład wózka wchodzą: 20 m węża 1/2" PrimoFlex® Plus (2.645-144.0), pistolet spryskujący Plus (2.645-048.0), 4 uniwersalne szybkozłącza Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0), adapter na kran G3/4.
Cechy i zalety
Korba
- Łatwe zwijanie węża.
Regulowany uchwyt
Wytrzymała, stalowa konstrukcja
- Duża wytrzymałość.
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
- Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Prowadzenie węża
- Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
Zawiera wąż Performance Plus 20 m 1/2", pistolet spryskujący Plus, 4 uniwersalne złącza węży Plus oraz adapter kranowy G3/4
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość węża (m)
|20
|Przepustowość węża (m)
|maks. 20 (1/2")
|Ciśnienie rozrywające (bar)
|24
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|8,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.
Zakres dostawy
- Złącze węża: 3 szt.
- Szybkozłącze z Aqua Stop: 1 szt.
- Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2: 1
- Spryskiwacz: 1 szt.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Do nawadniania dużych ogrodów.
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.