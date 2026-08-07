18 sztuk wózków na wąż HT 3.420. W zestawie: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2. Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań. Wózki są w pełni zmontowane. Wszystkie wózki są kompatybilne z wężami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.