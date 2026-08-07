Wozek węża HT 3.420 Kit 5/8" Pallet
Paleta promocyjna z wózkami na wąż przeznaczonymi do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego.
18 sztuk wózków na wąż HT 3.420. W zestawie: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2. Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań. Wózki są w pełni zmontowane. Wszystkie wózki są kompatybilne z wężami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|99
|Waga z opakowaniem (kg)
|99
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1200 x 870 x 1136
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.