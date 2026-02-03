ADAPTER NA KRAN G¾ Z REDUKCJĄ G½

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.