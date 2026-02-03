ADAPTER NA KRAN G¾ Z REDUKCJĄ G½

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.

Bardzo wytrzymały. Redukcja pozwala na podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów. System Click-on.

Cechy i zalety
Very robust
  • Duża wytrzymałość
Reduktor
  • Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4 + G1/2
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 48 x 33 x 33

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.