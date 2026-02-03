ADAPTER NA KRAN G¾ Z REDUKCJĄ G½
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Bardzo wytrzymały. Redukcja pozwala na podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów. System Click-on.
Cechy i zalety
Very robust
- Duża wytrzymałość
Reduktor
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1/2
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|48 x 33 x 33
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.