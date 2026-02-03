Wysokiej jakości trzykierunkowy adapter z przyłączem kranowym G1 oraz złączką zwężkową G3/4 do podlewania za pomocą nawet trzech węży jednocześnie. Adapter trzykierunkowy jest wyposażony w trzy przyłącza kranowe z trzema niezależnymi sterownikami i zapewnia optymalny przepływ wody. Można go używać uniwersalnie w połączeniu ze wszystkimi standardowymi wężami ogrodowymi. Imponuje solidną jakością i ergonomicznym designem, zapewniając wygodę i prostotę obsługi. Niezawodne złącze z solidnym gwintem wewnętrznym gwarantuje proste i wygodne przyłączanie do kranu. Adapter trzykierunkowy jest kompatybilny z większością systemów Click.