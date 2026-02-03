Adapter na kran z 3 wyjściami
Do kranu z gwintem G 1 i redukcją G 3/4. Umożliwia jednoczesne zasilanie 3 węży z 1 kranu. Każde z wyjść opatrzone jest osobnym regulatorem.
Wysokiej jakości trzykierunkowy adapter z przyłączem kranowym G1 oraz złączką zwężkową G3/4 do podlewania za pomocą nawet trzech węży jednocześnie. Adapter trzykierunkowy jest wyposażony w trzy przyłącza kranowe z trzema niezależnymi sterownikami i zapewnia optymalny przepływ wody. Można go używać uniwersalnie w połączeniu ze wszystkimi standardowymi wężami ogrodowymi. Imponuje solidną jakością i ergonomicznym designem, zapewniając wygodę i prostotę obsługi. Niezawodne złącze z solidnym gwintem wewnętrznym gwarantuje proste i wygodne przyłączanie do kranu. Adapter trzykierunkowy jest kompatybilny z większością systemów Click.
Cechy i zalety
Trzy wyjścia wody, które mogą być regulowane niezależnie od siebie.
- Osobne trzy wyjścia wody na jednym kranie.
Wbudowany filtr wstępny
- Długa żywotność.
Bezproblemowe przykręcanie
- Łatwe podłączanie do kranów z gwintem 1" lub 3/4".
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|60 x 22 x 180
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.