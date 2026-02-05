Adapter na kran z 4 wyjściami.
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Do podłączenia 4 węży równocześnie. Odpowiedni do kranu G1 i G ¾. Wytrzymała metalowa budowa. Oddzielne regulatory.
Cechy i zalety
4 separate continuous regulators
- Permitts simultaneous supply to 4 hoses
G1 tap conneection with G3/4 reducing adapter
Miedziane złącze śrubowe
- Solidna konstrukcja
With 4 tap connections
- Permitts simultaneous supply to 4 hoses
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|50 x 195 x 280
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.