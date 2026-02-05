Adapter na kran z 4 wyjściami.

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.

Do podłączenia 4 węży równocześnie. Odpowiedni do kranu G1 i G ¾. Wytrzymała metalowa budowa. Oddzielne regulatory.

Cechy i zalety
4 separate continuous regulators
  • Permitts simultaneous supply to 4 hoses
G1 tap conneection with G3/4 reducing adapter
Miedziane złącze śrubowe
  • Solidna konstrukcja
With 4 tap connections
  • Permitts simultaneous supply to 4 hoses
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4 + G1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 50 x 195 x 280

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.