Adapter na kran z gwintem wewnętrznym G¾
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Adapter na kran z gwintem wewnętrznym G¾
Cechy i zalety
System click
- Można łączyć za pomocą wszystkich popularnych systemów hook-and-loop.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|39 x 39 x 30
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.