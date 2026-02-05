Rozgałęźnik na kran z dwoma wyjściami
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Możliwość podłączenia dwóch węży jednocześnie. Odpowieni do kranu G ¾.
Cechy i zalety
2 separate adjustable water connections
- Ideal for the connection of two hoses to a single tap with G3/4-thread.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105 x 39 x 235
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.