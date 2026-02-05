Rozgałęźnik na kran z dwoma wyjściami

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.

Możliwość podłączenia dwóch węży jednocześnie. Odpowieni do kranu G ¾.

Cechy i zalety
2 separate adjustable water connections
  • Ideal for the connection of two hoses to a single tap with G3/4-thread.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 105 x 39 x 235
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.