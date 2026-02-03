Trójnik

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.

Do połączenia trzech węży. System Click-on.

Cechy i zalety
Robust design
  • Duża wytrzymałość
For connection of 3 hoses
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 15 x 65 x 60
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.