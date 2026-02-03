Uniwersalna szybkozłączka Plus

Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.

Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki praktycznym i ergonomicznym wysokiej jakości uniwersalnym złączom węża Kärcher Premium Plus i wyprofilowanymi uchwytami wykonanymi z miękkiego plastiku do szczególnie wygodnej obsługi. System elastycznej zatyczki znacząco ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i innych obszarów. Ponieważ sprawne adaptery kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża Plus jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami mocowania typu hook-and-loop.

Cechy i zalety
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
  • Łatwy w użyciu.
System click
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 33 x 45
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.