Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop
Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.
Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki wysokiej jakości uniwersalnemu złączu węża Kärcher Premium z funkcją Aqua Stop. Wykonany z odpornego na korozję aluminium i wyposażony w wyprofilowane uchwyty wykonane z miękkiego plastiku do szczególnie wygodnej obsługi. System elastycznej zatyczki znacząco ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i innych obszarów. Ponieważ sprawne adaptery kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża Premium z funkcją Aqua Stop jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami mocowania typu hook-and-loop.
Cechy i zalety
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
- Łatwy w użyciu.
Przyłącze z aluminium
- Duża wytrzymałość
Aqua Stop
- Odłączanie bez rozprysków
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 33 x 40
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.