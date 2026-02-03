Uniwersalne złącze do naprawy węży ogrodowych

Uniwersalne złącze - do wszystkich standardowych węży ogrodowych. Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Do łączenia lub naprawy węży ogrodowych.

Dobrze działające adaptery kranowe, złącza węży i węże to podstawa skutecznego podlewania. Kärcher dlatego oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania i naprawy systemów nawadniania. Na przykład uniwersalne złącze do naprawy węży. Uniwersalnego złącza do naprawy węży można używać do wszystkich popularnych węży ogrodowych i wyróżnia się łatwą obsługą dzięki ergonomicznemu designowi. Idealne rozwiązanie do łączenia dwóch węży lub ich naprawy. Uniwersalne złącze do naprawy węży jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży.

Cechy i zalety
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Uniwersalność zastosowań
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 39 x 39
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.