Uniwersalne złącze do naprawy węży ogrodowych
Uniwersalne złącze - do wszystkich standardowych węży ogrodowych. Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Do łączenia lub naprawy węży ogrodowych.
Dobrze działające adaptery kranowe, złącza węży i węże to podstawa skutecznego podlewania. Kärcher dlatego oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania i naprawy systemów nawadniania. Na przykład uniwersalne złącze do naprawy węży. Uniwersalnego złącza do naprawy węży można używać do wszystkich popularnych węży ogrodowych i wyróżnia się łatwą obsługą dzięki ergonomicznemu designowi. Idealne rozwiązanie do łączenia dwóch węży lub ich naprawy. Uniwersalne złącze do naprawy węży jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży.
Cechy i zalety
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Uniwersalność zastosowań
- Do wszystkich węży ogrodowych.
For connection or repair of 2 hoses
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 39 x 39
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.