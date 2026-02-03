Zawór przepływowy
Uniwersalny - do wszystkich standardowych węży ogrodowych. Umożliwia kontrolę wydatku wody. Zawiera dwójnik. Do łączenia węża i zraszacza lub dwóch węży.
Dobrze działające adaptery kranowe, złącza węży i węże to podstawa skutecznego podlewania. Kärcher dlatego oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania, regulacji i naprawy systemów nawadniania. Na przykład zawór regulujący Kärcher — idealne rozwiązanie do regulacji przepływu wody od 0 do maksimum. Imponuje ergonomicznym designem i gwarantuje łatwą obsługę. Zawór regulujący można użyć albo do połączenia węża i spryskiwacza, albo — za pomocą dołączonego złącza dwukierunkowego — dwóch węży ze sobą. Zawór regulujący Kärcher jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami mocowania typu hook-and-loop oraz wszystkimi popularnymi średnicami węży.
Cechy i zalety
Uniwersalność zastosowań
- Do wszystkich standardowych węży ogrodowych.
Zawiera dwójnik
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105 x 32 x 32
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.