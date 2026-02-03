Zestaw o-ringów
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Do wydajnego systemu nawadniającego konieczne są niezawodne przyłącza kranowe, złącza węży oraz węże. Kärcher oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania i naprawy systemów nawadniania. Na przykład zestaw pierścieni O-ring zawiera sześć pierścieni uszczelniających (cztery 10,8 mm x 2,6 mm, jeden 15,9 mm x 2,6 mm, jeden 17,1 mm x 2,6 mm) oraz jeden filtr spryskiwacza. Zestaw uszczelek kompatybilnych z trzema najczęściej używanymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi na rynku systemami Click.
Cechy i zalety
1 sprinkler filter
6 uszczelek (4 × 10,8 × 2,6 mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17.1 × 2,6 mm)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|17 x 17 x 3
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.