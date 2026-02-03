Zestaw uszczelnień
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Do wydajnego systemu nawadniającego konieczne są niezawodne przyłącza kranowe, złącza węży oraz węże. Kärcher oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania i naprawy systemów nawadniania. Na przykład zestaw uszczelek z trzema uszczelkami (2 do 3/4", 1 do 1"). Zestaw uszczelek zawiera również filtr wstępny do przyłączy kranowych gwintowanych 3/4". Zestaw uszczelek kompatybilnych z trzema najczęściej używanymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi na rynku systemami Click.
Cechy i zalety
1 pre-filter for G3/4 tap connections
- Do szybkiego łączenia z wężem ogrodowym
3 gaskets (2x for G3/4, 1x for G1)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|30 x 30 x 3
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.