Złączka dwustronna mosiądz - dwójnik

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Do połączenia dwóch węży. System Click-on.

Cechy i zalety
Złączka dwukierunkowa
  • Szybkie podłączanie dwóch węży.
Wykonany z mosiądzu
  • Wysokiej jakości wytrzymała złączka
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor mosiądz
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 20 x 20 x 48
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.