Złączka mosiężna na wąż 1/2" i 5/8" z Aquastop

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użycia. Funkcja Aquastop pozwala na rozłączenie węża i elementów połączeniowych bez rozchlapywania wody. Profilowany pierścień ułatwiajacy obsługę. System Click-on. Odpowiednia dla węży 1/2" i 5/8".

Cechy i zalety
Uncoupling without splashes thanks to Aqua Stop
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
High-quality brass hose coupling
  • Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
  • Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Suitable for 1/2'' and 5/8'' hoses
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″
Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 48 x 33 x 33
Złączka mosiężna na wąż 1/2" i 5/8" z Aquastop
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.