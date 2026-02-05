Wąż PrimoFlex® Plus 1/2" 20 m

Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca. Odporny na działanie ciśnienia, wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®. Ciśnienie rozrywające 45 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C. 15-letnia gwarancja.

Cechy i zalety
15 lat gwarancji
  • Gwarantowana wytrzymałość
3 warstwy
  • Odporny na zaginanie i skręcanie
Ciśnienie rozrywające 45 bar
  • Duża wytrzymałość
Wyjątkowo wytrzymały, elastyczny i odporny na zagięcia wąż
  • Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja temperaturowa od -20 do +65 °C
  • Duża wytrzymałość
Wolny od kadmu, baru i ołowiu
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®
  • Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.
Warstwa środkowa nieprzezroczysta zapobiega rozwojowi glonów wewnątrz węża
  • Gwarantowana wytrzymałość
Wysokiej jakości wąż ogrodowy bez ftalanów (< 0,1%)
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 20
Kolor żółty
Waga (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 2,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 275 x 275 x 110

DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.

Wąż PrimoFlex® Plus 1/2" 20 m
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.