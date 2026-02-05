Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca. Odporny na działanie ciśnienia, wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®. Ciśnienie rozrywające 45 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C. 15-letnia gwarancja.