Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na promieniowanie UV. Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia. Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Adapter na kran G 3/4.