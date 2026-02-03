Wąż spiralny 5/16" – mini zestaw, 10 m
Idealny, 10 metrowy wąż do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach i tarasach.
Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na promieniowanie UV. Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia. Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Adapter na kran G 3/4.
Cechy i zalety
Po użyciu wąż zawsze wraca do swojej kompaktowej formy
- Schludne przechowywanie w schludnym ogrodzie
Odporny na promienie UV i skręcanie wąż spiralny (10 m)
- Nie jest szkodliwy dla zdrowia
Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem i funkcją Aqua Stop
Adapter kranowy G3/4
Koniec z niewygodnym zwijaniem/rozwijaniem węża, koniec z noszeniem ciężkich kanistrów z wodą
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 95 x 95
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.