Zestaw podłączeniowy

Do zasilania wodą wodociągową węży ogrodowych zamontowanych na bębnach i wózkach. Wykonany z materiałów najwyższej jakości.

Kompatybilny ze wszystkimi wózkami i bębnami Kärcher. Z adapterem na kran G 3/4 i redukcją G1/2 (2.645-006.0). 2 uniwersalne szybkozłącza (2.645-095.0). Wąż PrimoFlex® 1,5 m 5/8".

Cechy i zalety
1,5 m wąż 5/8" PrimoFlex®
2 uniwersalne szybkozłącza (2.645-191.0)
  • Nadaje się do wszystkich węży ogrodowych
Podłączanie wózka na wąż do źródła wody
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 5/8″
Długość węża (m) 1,5
Średnica gwintu G3/4
Kolor żółty
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 210 x 210 x 58

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.