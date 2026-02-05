Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimią - nowa zamiatarka Kärcher S 6 jest odpowiednia do czyszczenia wokół domu i ogrodu przez cały rok. Jest bardzo skutecznym urządzeniem: dzięki szczotce walcowej, szczotce bocznej i szerokości zamiatania 670 mm ze szczotką boczną, bez trudu zamiecie do 2500 m² na godzinę. Jest ergonomiczna: uchwyt prowadzący można ustawić w 2 pozycjach i dostosować do wzrostu danego użytkownika. Zapewnia czystość: zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 38 litrowego zbiornika. Przy jego opróżnianiu nie ubrudzisz rąk. Kolejną zaletą jest dodatkowa regulacja wysokości szczotki bocznej, co umożliwia dopasowanie nacisku szczotki do rodzaju zabrudzeń. Dzięki temu zawsze osiągniesz optymalne rezultaty zamiatania. S 6 można również łatwo złożyć dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie. Złożona – podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca. Zamiatarkę szybko przygotujesz do pracy dzięki mocowaniu szczotki bocznej bez użycia narzędzi.