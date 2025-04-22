Poznaj rozwiązania Kärcher dla Utrzymania Czystości w Branży Logistycznej

Czystość w przestrzeniach magazynowych

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    Najczęstsze problemy i wyzwania w branży logistycznej

    Zanieczyszczenia w magazynach

    Zanieczyszczenia w magazynach:

    Magazyny to miejsca, gdzie na powierzchniach gromadzą się resztki materiałów opakowaniowych, kurz oraz zabrudzenia z transportu. Zachowanie czystości w tych przestrzeniach jest kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności i bezpieczeństwa pracy.

    Trudne do usunięcia zabrudzenia

    Trudne do usunięcia zabrudzenia:

    Transport materiałów sypkich, opakowań czy płynów takich jak oleje czy substancje spożywcze prowadzi do powstawania trudnych do usunięcia plam w magazynach. Takie zabrudzenia wymagają użycia profesjonalnych urządzeń czyszczących.

    Czyszczenie w wąskich przestrzeniach

    Czyszczenie w wąskich przestrzeniach:

    Magazyny o dużej gęstości regałowej i wąskiej sieci alejek stawiają wyzwania w zakresie skutecznego czyszczenia. Dlatego potrzebne są urządzenia kompaktowe i zwrotne, które skutecznie radzą sobie z czyszczeniem trudno dostępnych miejsc.

    Czyszczenie przestrzeni zewnętrznych

    Czyszczenie przestrzeni zewnętrznych:

    Przestrzenie zewnętrzne, takie jak podjazdy, place manewrowe czy parkingi narażone są na zabrudzenia związane z ruchem pojazdów dostawczych. Dzięki urządzeniom Kärcher Professional te duże powierzchnie można wyczyścić szybko i  skutecznie 

    Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?

    Szorowarki automatyczne

    SZOROWARKI AUTOMATYCZNE

    Szorowarki Kärcher Professional skutecznie czyszczą powierzchnie magazynowe oraz chłodnie, usuwając trudne zabrudzenia, takie jak tłuszcze, ślady opon i resztki surowców. Urządzenia utrzymują podłoże w nienagannej czystości, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i BHP, zapewniając higieniczne warunki pracy w przestrzeniach o dużym natężeniu eksploatacji.

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    Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah

    Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah

    Zaleta: duża szerokość robocza, zapewnia efektywne czyszczenie większych powierzchni. Świetna zwrotność i łatwość manewrowania, gwarantuje wygodę i wydajność w różnych warunkach pracy.

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    Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp

    Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp

    Zaleta: łatwa w obsłudze i konserwacji.

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    Szorowarka B 110 R Classic + D75

    Szorowarka B 110 R Classic + D75

    Zaleta: Z łatwością czyści powierzchnie do 4500 m2/h.

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    Szorowarka B 150 R + D 90

    Szorowarka B 150 R + D 90

    Zaleta: oszczędza nawet do 70% wody w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.

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    Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE

    Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE

    Zaleta: zapewnia błyskawiczną wydajność powierzchniową oraz szybkie transportowanie.

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    KIRA B 50

    KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający

    Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.

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    Zamiatarki

    ZAMIATARKI

    Zamiatarki efektywnie usuwają kurz i resztki materiałów opakowaniowych z powierzchni magazynowych. Wysoka wydajność tych urządzeń zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie dużych obszarów.

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    Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp

    Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp

    Zaleta: zamiata bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc.

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    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zaleta: idealna do zamiatania średnich i dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

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    Odkurzacze profesjonalne

    ODKURZACZE PROFEJSONALNE

    Odkurzacze Kärcher skutecznie usuwają pyły, zabrudzenia oraz mokre zanieczyszczenia w magazynach, poprawiając jakość powietrza i bezpieczeństwo pracy. Oprócz przestrzeni magazynowych, odkurzacze NT doskonale sprawdzają się w odkurzaniu wnętrz pojazdów oraz stref biurowych, zapewniając czystość i higienę w różnych obszarach zakładu.

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    Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact²

    Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact²

    Zaleta: dzięki systemowi Tact², odkurzacz automatycznie otrzepuje filtr, co pozwala na skuteczne odkurzanie aż do 1000 kg drobnego pyłu (klasa A) na jednym filtrze, zapewniając długotrwałą wydajność i optymalną filtrację nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

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    Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Bp L

    Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Bp L

    Zaleta: idealne rozwiązanie do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń oraz drobnego pyłu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, zapewnia pełną mobilność, umożliwiając pracę bez kabla oraz w miejscach, gdzie brak dostępu do gniazdka elektrycznego.

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    Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te L

    Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te L

    Zaleta: doskonały do pochłaniania suchych i mokrych zanieczyszczeń.

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    Urządzenia wysokociśnieniowe

    MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

    Myjki wysokociśnieniowe usuwają trudne zabrudzenia takie jak oleje, smary czy zanieczyszczenia chemiczne z powierzchni magazynowych i pojazdów. Idelanie sprawdzają się także w czyszczeniu ramp załadunkowych, terenów zewnętrznych oraz pojazdów.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/17 CX Plus

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/17 CX Plus

    Zaleta: mobilność i kompaktowa konstrukcja, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w różnych miejscach i łatwo się go transportuje.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4 S

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4 S

    Zaleta: dzięki trybowi eco!efficiency skutecznie usuwa zabrudzenia, jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję CO2, co czyni go bardziej ekologicznym i ekonomicznym w użytkowaniu.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp Pack

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp Pack

    Zaleta: wysoka wydajność czyszczenia i długi czas działania akumulatorów litowo-jonowych.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C

    Zaleta: system Easy Press zapewnia komfort pracy osoby obsługującej urządzenie.

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    Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Technologia Kärcher w akcji:

    Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.

    Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.

    Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

    Zobacz wideo!

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