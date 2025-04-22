Poznaj rozwiązania Kärcher dla Utrzymania Czystości w Branży Logistycznej
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Najczęstsze problemy i wyzwania w branży logistycznej
Zanieczyszczenia w magazynach:
Magazyny to miejsca, gdzie na powierzchniach gromadzą się resztki materiałów opakowaniowych, kurz oraz zabrudzenia z transportu. Zachowanie czystości w tych przestrzeniach jest kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności i bezpieczeństwa pracy.
Trudne do usunięcia zabrudzenia:
Transport materiałów sypkich, opakowań czy płynów takich jak oleje czy substancje spożywcze prowadzi do powstawania trudnych do usunięcia plam w magazynach. Takie zabrudzenia wymagają użycia profesjonalnych urządzeń czyszczących.
Czyszczenie w wąskich przestrzeniach:
Magazyny o dużej gęstości regałowej i wąskiej sieci alejek stawiają wyzwania w zakresie skutecznego czyszczenia. Dlatego potrzebne są urządzenia kompaktowe i zwrotne, które skutecznie radzą sobie z czyszczeniem trudno dostępnych miejsc.
Czyszczenie przestrzeni zewnętrznych:
Przestrzenie zewnętrzne, takie jak podjazdy, place manewrowe czy parkingi narażone są na zabrudzenia związane z ruchem pojazdów dostawczych. Dzięki urządzeniom Kärcher Professional te duże powierzchnie można wyczyścić szybko i skutecznie
Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?
SZOROWARKI AUTOMATYCZNE
Szorowarki Kärcher Professional skutecznie czyszczą powierzchnie magazynowe oraz chłodnie, usuwając trudne zabrudzenia, takie jak tłuszcze, ślady opon i resztki surowców. Urządzenia utrzymują podłoże w nienagannej czystości, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i BHP, zapewniając higieniczne warunki pracy w przestrzeniach o dużym natężeniu eksploatacji.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah
Zaleta: duża szerokość robocza, zapewnia efektywne czyszczenie większych powierzchni. Świetna zwrotność i łatwość manewrowania, gwarantuje wygodę i wydajność w różnych warunkach pracy.
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp
Zaleta: łatwa w obsłudze i konserwacji.
Szorowarka B 110 R Classic + D75
Zaleta: Z łatwością czyści powierzchnie do 4500 m2/h.
Szorowarka B 150 R + D 90
Zaleta: oszczędza nawet do 70% wody w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE
Zaleta: zapewnia błyskawiczną wydajność powierzchniową oraz szybkie transportowanie.
KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający
Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.
ZAMIATARKI
Zamiatarki efektywnie usuwają kurz i resztki materiałów opakowaniowych z powierzchni magazynowych. Wysoka wydajność tych urządzeń zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie dużych obszarów.
ODKURZACZE PROFEJSONALNE
Odkurzacze Kärcher skutecznie usuwają pyły, zabrudzenia oraz mokre zanieczyszczenia w magazynach, poprawiając jakość powietrza i bezpieczeństwo pracy. Oprócz przestrzeni magazynowych, odkurzacze NT doskonale sprawdzają się w odkurzaniu wnętrz pojazdów oraz stref biurowych, zapewniając czystość i higienę w różnych obszarach zakładu.
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact²
Zaleta: dzięki systemowi Tact², odkurzacz automatycznie otrzepuje filtr, co pozwala na skuteczne odkurzanie aż do 1000 kg drobnego pyłu (klasa A) na jednym filtrze, zapewniając długotrwałą wydajność i optymalną filtrację nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Bp L
Zaleta: idealne rozwiązanie do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń oraz drobnego pyłu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, zapewnia pełną mobilność, umożliwiając pracę bez kabla oraz w miejscach, gdzie brak dostępu do gniazdka elektrycznego.
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te L
Zaleta: doskonały do pochłaniania suchych i mokrych zanieczyszczeń.
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
Myjki wysokociśnieniowe usuwają trudne zabrudzenia takie jak oleje, smary czy zanieczyszczenia chemiczne z powierzchni magazynowych i pojazdów. Idelanie sprawdzają się także w czyszczeniu ramp załadunkowych, terenów zewnętrznych oraz pojazdów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/17 CX Plus
Zaleta: mobilność i kompaktowa konstrukcja, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w różnych miejscach i łatwo się go transportuje.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4 S
Zaleta: dzięki trybowi eco!efficiency skutecznie usuwa zabrudzenia, jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję CO2, co czyni go bardziej ekologicznym i ekonomicznym w użytkowaniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp Pack
Zaleta: wysoka wydajność czyszczenia i długi czas działania akumulatorów litowo-jonowych.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C
Zaleta: system Easy Press zapewnia komfort pracy osoby obsługującej urządzenie.
Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!
Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?
Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów
Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn
Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych
Technologia Kärcher w akcji:
Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.
Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.
Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.
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