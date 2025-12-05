Specjalistyczne rozwiązania dla bezpiecznego utrzymania czystości w odlewniach i obróbce metali

Czystość w branży metalurgicznej

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    Najczęstsze problemy i wyzwania w branży metalurgicznej

    Emulsje, oleje i smary na posadzkach

    Emulsje, oleje i smary na posadzkach:

    W zakładach obróbki metali posadzki są nieustannie narażone na wycieki chłodziw, emulsji, olejów hydraulicznych i smarów. Stwarza to poważne ryzyko poślizgu i upadku dla pracowników, a także obniża estetykę i standardy bezpieczeństwa w hali produkcyjnej.

    Pył metalowy, grafit i gruboziarniste zanieczyszczenia

    Pył metalowy, grafit i gruboziarniste zanieczyszczenia:

    Procesy takie jak cięcie, szlifowanie czy odlewanie generują duże ilości pyłów (w tym pyłów metalicznych), grafitu oraz ciężkich opiłków. Zanieczyszczenia te, osiadając na maszynach i w trudno dostępnych miejscach, mogą prowadzić do awarii elektroniki, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników i ryzyko pożarowe.

    Wióry metalowe i ciecze chłodzące

    Wióry metalowe i ciecze chłodzące:

    Wióry metalowe zmieszane z płynami chłodzącymi (emulsją) to jedno z największych wyzwań. Zanieczyszczenia te nie tylko zapychają obrabiarki, ale także drastycznie obniżają żywotność chłodziwa, wymuszając jego kosztowną i częstą wymianę. Niezbędne jest zatem skuteczne oddzielenie cieczy od zanieczyszczeń stałych w celu odzyskania i ponownego wykorzystania cennego chłodziwa.

    Utrzymanie maszyn, form i usuwanie powłok

    Utrzymanie maszyn, form i usuwanie powłok:

    Zabrudzenia takie jak zapieczony smar, resztki odlewnicze na formach czy zgorzelina wymagają bezinwazyjnych lub bardzo silnych metod czyszczenia. Regularne i skuteczne czyszczenie maszyn, form i komponentów jest kluczowe dla zachowania jakości produkcji i uniknięcia kosztownych przestojów.

    Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?

    Szorowarki automatyczne

    SZOROWARKI AUTOMATYCZNE

    Skutecznie usuwają olej, smary i emulsje z posadzek, przywracając bezpieczeństwo. Szorowarki z fotelem dla operatora oraz roboty autonomiczne gwarantują stałą czystość na dużych powierzchniach hal produkcyjnych.

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    Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

    Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

    Zaleta: Duża wydajność i siła szorowania, idealna do usuwania tłustych i oleistych zabrudzeń na rozległych powierzchniach przemysłowych.

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    KIRA B 200

    KIRA B 200

    Zaleta: Autonomiczne czyszczenie hal i korytarzy, zapewnia stały poziom czystości bez angażowania pracowników.

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    Zamiatarki przemysłowe

    ZAMIATARKI PRZEMYSŁOWE

    Niezastąpione w usuwaniu suchych zanieczyszczeń: od drobnego pyłu metalicznego po ciężkie opiłki. Przemysłowe zamiatarki z fotelem dla operatora zapewniają bezpyłowe sprzątanie w najtrudniejszych warunkach, chroniąc maszyny i zdrowie pracowników.

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    Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D

    Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D

    Zaleta: Wytrzymała konstrukcja i mocny silnik do najcięższych zadań, skutecznie zbiera ciężkie zanieczyszczenia i pył w halach i na terenach zewnętrznych.

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    Zamiatarka z fotelem dla operatora KM 100/120 R Bp

    Zamiatarka z fotelem dla operatora KM 100/120 R Bp

    Zaleta: Wysoka zwrotność i efektywny system filtracji pyłu, idealna do szybkiego sprzątania wnętrz hal produkcyjnych i magazynów.

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    Odkurzacze przemysłowe

    ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

    Specjalistyczne odkurzacze do pracy ciągłej, zaprojektowane do zbierania ciężkich pyłów metalowych oraz mieszaniny wiórów i chłodziwa. Umożliwiają szybkie czyszczenie maszyn CNC i ich otoczenia, a także odzyskiwanie cieczy chłodzących.

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    Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    Zaleta: Separuje ciecze (emulsje, oleje) od wiórów metalowych, umożliwiając odzysk chłodziwa i bezpieczną utylizację odpadów.

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    Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

    Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

    Zaleta: Skutecznie zbiera ciężkie, suche materiały, takie jak pył metalowy, piasek czy ścierniwo, zapewniając czystość i bezpieczeństwo.

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    Czyszczenie maszyn i linii produkcyjnych

    CZYSZCZENIE MASZYN I LINII PRODUKCYJNYCH

    Rozwiązania do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z maszyn, form odlewniczych i komponentów. Czyszczenie suchym lodem pozwala na bezinwazyjne usuwanie zapieczonych smarów bez przestojów. Stacjonarne myjki wysokociśnieniowe skutecznie usuwają olej i tłuszcz.

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    Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120

    Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120

    Zaleta: Umożliwia delikatne czyszczenie bez wody, chemii i demontażu z linii. Technologia jest bezodpadowa CO2, co eliminuje koszty utylizacji i maksymalnie skraca przestoje.

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    Stacjonarna myjka HDS 13/20-4 ST

    Stacjonarna myjka HDS 13/20-4 ST

    Zaleta: Stacjonarne rozwiązanie do mycia gorącą wodą, idealne do odtłuszczania części, silników i maszyn na wyznaczonych stanowiskach myjących.

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    Czyszczenie specjalistyczne i odpylanie

    CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNE I ODPYLANIE

    Do ekstremalnych zastosowań, takich jak usuwanie rdzy, zgorzeliny, farby czy zadziorów, oferujemy urządzenia ultrawysokociśnieniowe. Uzupełnieniem są przemysłowe odpylacze, które odciągają pył bezpośrednio u źródła jego powstawania.

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    Myjka ciśnieniowa HD 9/50-4

    Myjka ciśnieniowa HD 9/50-4

    Zaleta: Ciśnienie 500 bar pozwala na usuwanie zgorzeliny oraz starych powłok. Urządzenie nadaje się do prac renowacyjnych i czyszczenia konstrukcji.

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    Odpylacz przemysłowy ID 90/30

    Odpylacz przemysłowy ID 90/30

    Zaleta: Skuteczne odciąganie pyłów bezpośrednio u źródła (np. na liniach produkcyjnych lub przy maszynach). Zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodliwych dla ludzi i sprzętu, pyłów.

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    Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Technologia Kärcher w akcji:

    Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.

    Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.

    Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

    Zobacz wideo!

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