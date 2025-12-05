Specjalistyczne rozwiązania dla bezpiecznego utrzymania czystości w odlewniach i obróbce metali

Pył metalowy, grafit i gruboziarniste zanieczyszczenia:

Procesy takie jak cięcie, szlifowanie czy odlewanie generują duże ilości pyłów (w tym pyłów metalicznych), grafitu oraz ciężkich opiłków. Zanieczyszczenia te, osiadając na maszynach i w trudno dostępnych miejscach, mogą prowadzić do awarii elektroniki, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników i ryzyko pożarowe.