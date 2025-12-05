Specjalistyczne rozwiązania dla bezpiecznego utrzymania czystości w odlewniach i obróbce metali
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Najczęstsze problemy i wyzwania w branży metalurgicznej
Emulsje, oleje i smary na posadzkach:
W zakładach obróbki metali posadzki są nieustannie narażone na wycieki chłodziw, emulsji, olejów hydraulicznych i smarów. Stwarza to poważne ryzyko poślizgu i upadku dla pracowników, a także obniża estetykę i standardy bezpieczeństwa w hali produkcyjnej.
Pył metalowy, grafit i gruboziarniste zanieczyszczenia:
Procesy takie jak cięcie, szlifowanie czy odlewanie generują duże ilości pyłów (w tym pyłów metalicznych), grafitu oraz ciężkich opiłków. Zanieczyszczenia te, osiadając na maszynach i w trudno dostępnych miejscach, mogą prowadzić do awarii elektroniki, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników i ryzyko pożarowe.
Wióry metalowe i ciecze chłodzące:
Wióry metalowe zmieszane z płynami chłodzącymi (emulsją) to jedno z największych wyzwań. Zanieczyszczenia te nie tylko zapychają obrabiarki, ale także drastycznie obniżają żywotność chłodziwa, wymuszając jego kosztowną i częstą wymianę. Niezbędne jest zatem skuteczne oddzielenie cieczy od zanieczyszczeń stałych w celu odzyskania i ponownego wykorzystania cennego chłodziwa.
Utrzymanie maszyn, form i usuwanie powłok:
Zabrudzenia takie jak zapieczony smar, resztki odlewnicze na formach czy zgorzelina wymagają bezinwazyjnych lub bardzo silnych metod czyszczenia. Regularne i skuteczne czyszczenie maszyn, form i komponentów jest kluczowe dla zachowania jakości produkcji i uniknięcia kosztownych przestojów.
Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?
SZOROWARKI AUTOMATYCZNE
Skutecznie usuwają olej, smary i emulsje z posadzek, przywracając bezpieczeństwo. Szorowarki z fotelem dla operatora oraz roboty autonomiczne gwarantują stałą czystość na dużych powierzchniach hal produkcyjnych.
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Zaleta: Duża wydajność i siła szorowania, idealna do usuwania tłustych i oleistych zabrudzeń na rozległych powierzchniach przemysłowych.
KIRA B 200
Zaleta: Autonomiczne czyszczenie hal i korytarzy, zapewnia stały poziom czystości bez angażowania pracowników.
ZAMIATARKI PRZEMYSŁOWE
Niezastąpione w usuwaniu suchych zanieczyszczeń: od drobnego pyłu metalicznego po ciężkie opiłki. Przemysłowe zamiatarki z fotelem dla operatora zapewniają bezpyłowe sprzątanie w najtrudniejszych warunkach, chroniąc maszyny i zdrowie pracowników.
Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D
Zaleta: Wytrzymała konstrukcja i mocny silnik do najcięższych zadań, skutecznie zbiera ciężkie zanieczyszczenia i pył w halach i na terenach zewnętrznych.
Zamiatarka z fotelem dla operatora KM 100/120 R Bp
Zaleta: Wysoka zwrotność i efektywny system filtracji pyłu, idealna do szybkiego sprzątania wnętrz hal produkcyjnych i magazynów.
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
Specjalistyczne odkurzacze do pracy ciągłej, zaprojektowane do zbierania ciężkich pyłów metalowych oraz mieszaniny wiórów i chłodziwa. Umożliwiają szybkie czyszczenie maszyn CNC i ich otoczenia, a także odzyskiwanie cieczy chłodzących.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Zaleta: Separuje ciecze (emulsje, oleje) od wiórów metalowych, umożliwiając odzysk chłodziwa i bezpieczną utylizację odpadów.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef
Zaleta: Skutecznie zbiera ciężkie, suche materiały, takie jak pył metalowy, piasek czy ścierniwo, zapewniając czystość i bezpieczeństwo.
CZYSZCZENIE MASZYN I LINII PRODUKCYJNYCH
Rozwiązania do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z maszyn, form odlewniczych i komponentów. Czyszczenie suchym lodem pozwala na bezinwazyjne usuwanie zapieczonych smarów bez przestojów. Stacjonarne myjki wysokociśnieniowe skutecznie usuwają olej i tłuszcz.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120
Zaleta: Umożliwia delikatne czyszczenie bez wody, chemii i demontażu z linii. Technologia jest bezodpadowa CO2, co eliminuje koszty utylizacji i maksymalnie skraca przestoje.
Stacjonarna myjka HDS 13/20-4 ST
Zaleta: Stacjonarne rozwiązanie do mycia gorącą wodą, idealne do odtłuszczania części, silników i maszyn na wyznaczonych stanowiskach myjących.
CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNE I ODPYLANIE
Do ekstremalnych zastosowań, takich jak usuwanie rdzy, zgorzeliny, farby czy zadziorów, oferujemy urządzenia ultrawysokociśnieniowe. Uzupełnieniem są przemysłowe odpylacze, które odciągają pył bezpośrednio u źródła jego powstawania.
Myjka ciśnieniowa HD 9/50-4
Zaleta: Ciśnienie 500 bar pozwala na usuwanie zgorzeliny oraz starych powłok. Urządzenie nadaje się do prac renowacyjnych i czyszczenia konstrukcji.
Odpylacz przemysłowy ID 90/30
Zaleta: Skuteczne odciąganie pyłów bezpośrednio u źródła (np. na liniach produkcyjnych lub przy maszynach). Zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodliwych dla ludzi i sprzętu, pyłów.
Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!
Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?
Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów
Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn
Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych
Technologia Kärcher w akcji:
Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.
Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.
Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.
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