Czyszczenie w sklepie

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    Najczęstsze Problemy i Wyzwania w Branży Retail.

    Czystość w przestrzeniach handlowych

    Czystość w przestrzeniach handlowych:

    Sklepy, zarówno małe, jak i duże muszą zmagać się z codziennymi zabrudzeniami takimi jak: rozsypane lub wylane produkty, kurz, a także zewnętrzne zanieczyszczenia wnoszone przez klientów. Czystość powierzchni to kluczowy aspekt w tworzeniu przyjemnego doświadczenia zakupowego.

    Zanieczyszczenia w strefach produktowych

    Zanieczyszczenia w strefach produktowych:

    W strefach z pieczywem, mięsem, owocami i warzywami często gromadzą się zabrudzenia: okruchy, tłuszcze, resztki organiczne. Skuteczne czyszczenie tych stref jest niezbędne, by zapewnić odpowiednią higienę i spełnić wymogi sanitarne.

    Wyzwania związane z powierzchniami zewnętrznymi

    Wyzwania związane z powierzchniami zewnętrznymi:

    Czystość na zewnątrz sklepu, w tym na podjazdach i parkingach, jest równie ważna jak w jego wnętrzu, ponieważ zadbane otoczenie wpływa na pozytywne doświadczenia zakupowe i postrzeganą wartość sklepu.

    Jak produkty Kärcher Professional odpowiadają na wyzwania w branży retail?

    Szorowarki automatyczne

    Szorowarki automatyczne

    Szorowarki to niezawodne urządzenia, które utrzymują powierzchnie sklepowe w idealnej czystości, usuwając tłuszcze, okruchy oraz resztki organiczne. Oprócz skutecznego czyszczenia, szorowarki Kärcher pielęgnują posadzki, dbając o ich długotrwałą jakość. Dzięki precyzyjnemu czyszczeniu różnorodnych powierzchni, takich jak płytki, wykładziny i parkiety, urządzenia te zapewniają wysoką higienę w przestrzeniach handlowych i spełniają wymagania BHP. Te kompaktowe urządzenia, idealnie sprawdzają się w wąskich alejkach, jak i skutecznie czyszczą duże powierzchnie sklepowe.

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    Szorowarka BD 43/25 C Bp

    Szorowarka BD 43/25 C Bp

    Zaleta: zwrotna, cicha i łatwa w obsłudze.

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    Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic

    Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic

    Zaleta: skutecznie czyści twarde i elastyczne wykładziny podłogowe.

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    Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp

    Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp

    Zaleta: osiąga wydajność czyszczenia do 2000 m² na godzinę.

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    Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah

    Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah

    Zaleta: zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach.

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    Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

    Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah

    Zaleta: wytrzymała aluminiowa belka ssąca zapewniają doskonałe efekty czyszczenia.

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    Szorowarka B 110 R Bp+D75

    Szorowarka B 110 R Bp+D75

    Zaleta: zapewnia doskonałe czyszczenie dużych powierzchni jak i miejsc blisko krawędzi oraz w przestrzeniach pod półkami.

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    Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Li

    Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Li

    Zaleta: skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla małych, jak również ciasnych przestrzeni sklepowych.

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    Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack

    Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack

    Zaleta: kompaktowy design pozwala na swobodne manewrowanie w alejkach sklepowych.

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    KIRA B 50 robot sprzątający

    KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający

    Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.

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    Zamiatarki

    Zamiatarki

    Zamiatarki skutecznie usuwają kurz, okruchy i resztki materiałów opakowaniowych, zapewniając szybkie czyszczenie zarówno wewnętrznych przestrzeni sklepowych, jak alejki czy strefy ekspozycyjne, jak i obszarów zewnętrznych, takich jak wejście do galerii czy parking.

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    Zamiatarka KM 70/20 C 2SB

    Zamiatarka KM 70/20 C 2SB

    Zaleta: zapewnia dużą wydajność powierzchniową i praktycznie bezpyłowe zamiatanie.

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    Zamiatarka KM 70/30 C Bp Pack

    Zamiatarka KM 70/30 C Bp Pack

    Zaleta: idealna do czyszczenia posadzek wewnątrz sklepów jak i na terenach zewnętrznych.

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    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zaleta: zapewnia nieprzerwane i bezpyłowe zamiatanie parkingów, dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej, która gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.

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    Odkurzacze uniwersalne

    Odkurzacze uniwersalne

    Odkurzacze Kärcher to doskonałe narzędzia do codziennego usuwania kurzu, pyłów i drobnych zabrudzeń w sklepach i korytarzach. Wydajne odkurzacze poprawiają jakość powietrza, eliminując zanieczyszczenia z powierzchni, a ich odporna konstrukcja sprawia, że są idealne do intensywnie eksploatowanych przestrzeni handlowych. Dodatkowo, odkurzacze NT posiadają funkcję zasysania wody, co pozwala na skuteczne usuwanie mokrych zanieczyszczeń, takich jak rozlane płyny, zapewniając kompleksowe czyszczenie powierzchni sklepowych

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    Odkurzacz uniwersalny NT 48/1

    Odkurzacz uniwersalny NT 48/1

    Zaleta: doskonały do usuwania suchych i  mokrych zabrudzeń czy rozlanej wody.

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    Karcher_retail_620x310_Odkurzacz uniwersalny NT 27 1 Adv

    Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Adv

    Zaleta: lekki, mobiny, idealny do przestrzeni wymagających regularnych porządków.

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    Odkurzacz uniwersalny NT 70/2 Adv

    Odkurzacz uniwersalny NT 70/2 Adv

    Zaleta: zaprojektowany do zbierania suchego brudu i wody. Duży zbiornik na zanieczyszczenia zapewnia nieprzerwaną pracę przez dłuższy czas, zwiększając efektywność i wygodę użytkowania.

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    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Myjki wysokociśnieniowe Kärcher idealnie sprawdzają się w czyszczeniu zewnętrznych obszarów takich jak podjazdy, parkingi, chodniki i schody. Efektywnie usuwają zabrudzenia, takie jak błoto, ptasie odchody, gumy, plamy czy ślady po oponach, poprawiając estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni wokół sklepu.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C

    Zaleta: duża moc ciśnienia i woda 60°C, skutecznie czyści parkingi, schody i chodniki.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus

    Zaleta: 15-metrowy, elastyczny wąż wysokociśnieniowego zapewnia szeroki zakres czyszczenia.

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    Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!

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    Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Technologia Kärcher w akcji:

    Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.

    Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.

    Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

    Zobacz wideo!

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