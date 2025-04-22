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Najczęstsze Problemy i Wyzwania w Branży Retail.
Czystość w przestrzeniach handlowych:
Sklepy, zarówno małe, jak i duże muszą zmagać się z codziennymi zabrudzeniami takimi jak: rozsypane lub wylane produkty, kurz, a także zewnętrzne zanieczyszczenia wnoszone przez klientów. Czystość powierzchni to kluczowy aspekt w tworzeniu przyjemnego doświadczenia zakupowego.
Zanieczyszczenia w strefach produktowych:
W strefach z pieczywem, mięsem, owocami i warzywami często gromadzą się zabrudzenia: okruchy, tłuszcze, resztki organiczne. Skuteczne czyszczenie tych stref jest niezbędne, by zapewnić odpowiednią higienę i spełnić wymogi sanitarne.
Wyzwania związane z powierzchniami zewnętrznymi:
Czystość na zewnątrz sklepu, w tym na podjazdach i parkingach, jest równie ważna jak w jego wnętrzu, ponieważ zadbane otoczenie wpływa na pozytywne doświadczenia zakupowe i postrzeganą wartość sklepu.
Jak produkty Kärcher Professional odpowiadają na wyzwania w branży retail?
Szorowarki automatyczne
Szorowarki to niezawodne urządzenia, które utrzymują powierzchnie sklepowe w idealnej czystości, usuwając tłuszcze, okruchy oraz resztki organiczne. Oprócz skutecznego czyszczenia, szorowarki Kärcher pielęgnują posadzki, dbając o ich długotrwałą jakość. Dzięki precyzyjnemu czyszczeniu różnorodnych powierzchni, takich jak płytki, wykładziny i parkiety, urządzenia te zapewniają wysoką higienę w przestrzeniach handlowych i spełniają wymagania BHP. Te kompaktowe urządzenia, idealnie sprawdzają się w wąskich alejkach, jak i skutecznie czyszczą duże powierzchnie sklepowe.
Szorowarka BD 43/25 C Bp
Zaleta: zwrotna, cicha i łatwa w obsłudze.
Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic
Zaleta: skutecznie czyści twarde i elastyczne wykładziny podłogowe.
Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp
Zaleta: osiąga wydajność czyszczenia do 2000 m² na godzinę.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah
Zaleta: zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach.
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah
Zaleta: wytrzymała aluminiowa belka ssąca zapewniają doskonałe efekty czyszczenia.
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Zaleta: zapewnia doskonałe czyszczenie dużych powierzchni jak i miejsc blisko krawędzi oraz w przestrzeniach pod półkami.
Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Li
Zaleta: skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla małych, jak również ciasnych przestrzeni sklepowych.
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Zaleta: kompaktowy design pozwala na swobodne manewrowanie w alejkach sklepowych.
KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający
Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.
Zamiatarki
Zamiatarki skutecznie usuwają kurz, okruchy i resztki materiałów opakowaniowych, zapewniając szybkie czyszczenie zarówno wewnętrznych przestrzeni sklepowych, jak alejki czy strefy ekspozycyjne, jak i obszarów zewnętrznych, takich jak wejście do galerii czy parking.
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB
Zaleta: zapewnia dużą wydajność powierzchniową i praktycznie bezpyłowe zamiatanie.
Zamiatarka KM 70/30 C Bp Pack
Zaleta: idealna do czyszczenia posadzek wewnątrz sklepów jak i na terenach zewnętrznych.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp
Zaleta: zapewnia nieprzerwane i bezpyłowe zamiatanie parkingów, dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej, która gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.
Odkurzacze uniwersalne
Odkurzacze Kärcher to doskonałe narzędzia do codziennego usuwania kurzu, pyłów i drobnych zabrudzeń w sklepach i korytarzach. Wydajne odkurzacze poprawiają jakość powietrza, eliminując zanieczyszczenia z powierzchni, a ich odporna konstrukcja sprawia, że są idealne do intensywnie eksploatowanych przestrzeni handlowych. Dodatkowo, odkurzacze NT posiadają funkcję zasysania wody, co pozwala na skuteczne usuwanie mokrych zanieczyszczeń, takich jak rozlane płyny, zapewniając kompleksowe czyszczenie powierzchni sklepowych
Odkurzacz uniwersalny NT 48/1
Zaleta: doskonały do usuwania suchych i mokrych zabrudzeń czy rozlanej wody.
Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Adv
Zaleta: lekki, mobiny, idealny do przestrzeni wymagających regularnych porządków.
Odkurzacz uniwersalny NT 70/2 Adv
Zaleta: zaprojektowany do zbierania suchego brudu i wody. Duży zbiornik na zanieczyszczenia zapewnia nieprzerwaną pracę przez dłuższy czas, zwiększając efektywność i wygodę użytkowania.
Urządzenia wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe Kärcher idealnie sprawdzają się w czyszczeniu zewnętrznych obszarów takich jak podjazdy, parkingi, chodniki i schody. Efektywnie usuwają zabrudzenia, takie jak błoto, ptasie odchody, gumy, plamy czy ślady po oponach, poprawiając estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni wokół sklepu.
Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!
Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?
Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów
Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn
Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych
Technologia Kärcher w akcji:
Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.
Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.
Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.
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