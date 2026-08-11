Elastyczna miotełka MultiLink 60 cm
Elastyczna miotełka do kurzu, z regulacją nachylenia do 270°, z uniwersalnym klipsem i uchwytem systemu MultiLink, ze zdejmowaną nasadką
System z elastyczną miotełką do kurzu. Idealny do czyszczenia zaokrąglonych, nieregularnych lub wąskich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 60
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 60 x 20
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho