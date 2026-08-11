Elastyczna miotełka MultiLink 60 cm

Elastyczna miotełka do kurzu, z regulacją nachylenia do 270°, z uniwersalnym klipsem i uchwytem systemu MultiLink, ze zdejmowaną nasadką

System z elastyczną miotełką do kurzu. Idealny do czyszczenia zaokrąglonych, nieregularnych lub wąskich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 60
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 60 x 20

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Elastyczna miotełka MultiLink 60 cm
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
Akcesoria